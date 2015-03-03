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التحالف الدولى: 9 ضربات جوية جديدة فى سوريا والعراق ضد "داعش"

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التحالف الدولى: 9 ضربات جوية جديدة فى سوريا والعراق ضد "داعش" التحالف الدولى: 9 ضربات جوية جديدة فى سوريا والعراق ضد "داعش"
قال الجيش الامريكى ان الولايات المتحدة وشركاءها فى الائتلاف نفذوا أربع ضربات جوية ضد متشددى تنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا وخمس ضربات فى العراق يومى الاحد والاثنين.

وفى بيان اصدرته أمس الاثنين قالت قوة المهام المشتركة التى تقود العمليات الجوية ان احدى الضربات الجوية قرب دير الزور فى سوريا أصابت مركزا لتجميع النفط الخام. وشنت الضربات الاخرى قرب كوبانى واصابت اهدافا من بينها وحدة تكتيكية.

وفى العراق أصابت ضربات جوية قرب بلدات الاسد وباجى وكركوك وحدات تكتيكية ونقاط تفتيش ومواقع قتالية وزوارق ومركبات.
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