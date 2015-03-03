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مباحث مطروح تضبط سيارة مسروقة من الإسكندرية

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مباحث مطروح تضبط سيارة مسروقة من الإسكندرية مباحث مطروح تضبط سيارة مسروقة من الإسكندرية
تلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى والقوة المرافقة أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة هيونداى فيرنا سوداء اللون موديل 2013 قيادة "داوود ع هـ هـ" (60 سنة) مزارع ومقيم علم الحرش ببرانى، وبالاستعلام عنها تبين أنها مسروقة من الإسكندرية قبل عامين.

وبرفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة تبين أنها تحمل شاسيه رقم 181923 وموتور رقم 178857 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 8269 س أ ن، ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 571/2013 جنح قسم أول المنتزه بأمن الاسكندرية عن بلاغ عاصم مهدى عبد العزيز.

وبمواجهة قائد السيارة بما أسفر عنه الضبط اعترف بأنه قام بشرائها من شخص يدعى "بكار س" بمبلغ 7 آلاف جنيه، وتم التحفظ على السيارة والمتهم تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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