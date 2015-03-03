وصفة طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية بالفجل وخل التفاح

كشف الموقع الأمريكى الطبى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والوصفات الطبيعية، عن نتائج جديدة حول استخدام الفجل فى علاج بعض الأمراض، حيث أفاد الموقع عبر تقرير حديث له أن جذور الفجل تعالج التهاب الجيوب الأنفية عن طريق الاستنشاق.>• الفجل المبشور يعالج التهاب الجيوب الأنفية>وفى هذا التقرير، أفاد الخبراء أن القضاء على التهاب الجيوب الأنفية، يتطلب وضع وعاء ملىء بالماء على النار ويغطى بورق الألمنيوم، ويضاف بعض الفجل المبشور، وللحصول على أفضل نتائج تغطى رأس المريض بمنشفة ويستنشق البخار لمدة 5-10 دقائق قبل النوم.>• وصفة من الفجل وخل التفاح للقضاء على التهاب الجيوب الأنفية>وإذا كنت تعانى من التهاب الجيوب الأنفية لفترة طويلة جدا، ولا تستطيع النوم، وإفرازات الأنف لا تتوقف، فهناك وصفة جيدة أخرى هى :

المقادير:

>زجاجة نصف لتر فارغة

>فجل مبشور

>خل تفاح

طريقة الاستخدام والتحضير

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>ملء الزجاجة بالفجل المبشور وخل التفاح، وإحكام إغلاقها والاحتفاظ بها فى درجة حرارة الغرفة لمدة 10 أيام، وتفتح الزجاجة بعد ذلك ويتم استنشاق هذا الخليط مع التنفس بعمق لمدة 5 دقائق، ثم أغلق الزجاجة وكرر هذا الإجراء كل ساعة.>• علاج التهاب الجيوب الأنفية>أما فى الليل، صب قليلاً من هذا السائل على قطعة قماش قطنية، ووضعها على أسفل الجبين والأنف مدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم كرر هذا الإجراء من 5 إلى 7 أيام متتالية، وسوف ترى نتائج مذهلة.