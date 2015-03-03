أحمد موسى لـ"محافظ الإسكندرية":"زوجتك فى البيت ولا يصح أن تدير اجتماعاتك"

وصف الإعلامى أحمد موسى، حضور أميرة أبو طالب زوجة محافظ الإسكندرية، اجتماع المكتب التنفيذى للثقافة بالإسكندرية نيابة عن زوجها، بأنه شىء "مستفز"، مضيفاً أن هذا الأمر يتكرر للمرة الثانية خلال عدة أيام.

ووجه موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى”، على فضائية "صدى البلد"، رسالة لمحافظ الإسكندرية هانى المسيرى: "والله أنت بترتكب جريمة، ولو مش عاوز المحافظة دى سيبها"، متابعا: "زوجة حضرتك فى البيت ولا يصح أن تدير الاجتماعات نيابة عنك".

وأوضح أحمد موسى، أن مصر تحارب الإرهاب فى ذلك الظرف التاريخى، قائلاً لمحافظ الإسكندرية: "عيب.. أرجوك مش ناقصين غم".

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