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النيابة تحتجز أمين شرطة "حاول الانتحار" على ذمة التحريات فى المحلة

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النيابة تحتجز أمين شرطة "حاول الانتحار" على ذمة التحريات فى المحلة النيابة تحتجز أمين شرطة "حاول الانتحار" على ذمة التحريات فى المحلة
قررت نيابة مركز المحلة حجز أمين الشرطة "أحمد الدسوقى" من قوة مركز المحلة، والذى حاول الانتحار اليوم بإطلاق عيار نارى من سلاحه الميرى على نفسه، لحين ورود تحريات المباحث، وعرضه عليها صباح باكر الثلاثاء.

كان أمين الشرطة أخرج سلاحه الميرى وأطلق عيارًا محاولاً الانتحار، وتمكن زملاؤه من السيطرة عليه، وذلك نتيجة خلافات بينه ومأمور المركز العميد على صديق، وتقديم الأمين مذكرة للواء حسام خليفة، حكمدار أمن المحلة، يطلب فيها نقله من مركز المحلة لسوء معاملة المأمور له.

تم التحفظ على سلاحه الميرى، وتحرر المحضر 8141 جنح مركز المحلة لسنة 2015، وباشرت النيابة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق. فيما طالب أمين الشرطة وزير الداخلية بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى الواقعة.

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