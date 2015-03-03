القبض على عاطل أثناء سرقته لمبنى تحت الإنشاء بالبحر الأحمر

تمكنت شرطة النجدة بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل محكوم عليه فى 6 قضايا مخدرات خلال سرقته مبنى تحت الإنشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتلقى اللواء حمدى الجزار -مساعد وزير الداخلية - مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتمكن الملازم أول خالد محمد نور مشرفة غرفة عمليات نجدة البحر الأحمر والملازم أحمد الهلباوى من ضبط المدعو " مصطفى. أ. م " مقيم خلف كنيسة الدهار الغردقة، وذلك بعد تلبية سريعة من قبل أحد المواطنين، أثناء قيام العاطل بالفرار من مبنى تحت الإنشاء.

وبمواجهته بحارس المبنى صاحب الاستغاثة أشار إلى أنه قام بسرقة موتور مياه خاص بالمبنى وتعدى على الحارس بالضرب، وبالكشف على المدعو جنائياً، تبين أنه مطلوب فى 6 قضايا مخدرات تبديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.