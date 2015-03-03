محافظ الدقهلية: التعليم فى مقدمة الأولويات لأنه ركيزة التخطيط للمستقبل

أعلن حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، عن أن الاهتمام بالتعليم بمدارس المحافظة بكل مراحله يأتى فى مقدمة الأولويات، باعتباره أحد ركائز التخطيط للمستقبل لنهضة الشعوب، مشيرا إلى أهمية العناية بجودة التعليم بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وجاء ذلك، خلال اللقاء الذى عقده محافظ الدقهلية لمسئولى قطاع التعليم بالمحافظة، وحضره محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرو عموم الإدارات التعليمية بأنحاء المحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة واستعراض كل جوانب المنظومة التعليمية بكل مراحل التعليم، حيث تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم عددا من القيادات التعليمية والخبراء والمتخصصين، بهدف إعداد مشروع يستهدف تطوير منظومة التعليم بمدارس المحافظة، على أن يشمل المشروع تنمية وتطوير مهارات المعلم، وأطر العلاقة بين المعلم والتلميذ، والحث على الالتزام بالأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية، وكذا العمل على اكتشاف المهارات الطلابية وتنميتها وتوفير الجو الملائم للإبداع من خلال الاهتمام بالأنشطة المدرسية فى كل المجالات.

ومن ناحية أخرى، أكد محافظ الدقهلية أهمية تعظيم دور الرقابة والمتابعة من جانب المشرفين بجميع المدارس للتلاميذ والطلاب فى الدخول والخروج من المدارس، حرصا على عدم تكرار ما حدث فى المدرسة الثانوية للبنات بميت غمر، ووقوع إحدى الطالبات من أحد الأدوار وإصابتها.

كما وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، والعمل على تخريج دفعات يستوعبها سوق العمل من خلال إعدادهم الإعداد الجيد بمهارات متقدمة فى كل التخصصات التى يحتاجها سوق العمل، وكذا الاستعانة بذوى الخبرة، والخبراء لتطوير التعليم فى هذا المجال، مؤكدا أنه لا مكان للمقصرين فى العمل فى أى قطاع من القطاعات، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، وأن يتم تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

ويشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التى تمت فى قطاع التعليم (العام - الفنى- الإعدادى - الابتدائى) خلال العام الماضى، والتى أكدت حصول الدقهلية على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشهادات العامة، وكذا حصول 27 مدرسة بالدقهلية على شهادة الجودة، فضلا عن الإنجازات فى قطاع التعيينات، حيث تم تعيين 135 من حملة الماجستير والدكتوراه فى مجال التعليم.