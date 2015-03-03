تعليم بنى سويف تحصد ثلاث جوائز فى مسابقة انتل للعلوم "ايسيف" باسوان

حققت مديرية التربية والتعلم ببنى سويف اليوم الاثنين ثلاث جوائز للمراكز الاولى في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة، "آيسيف"، التى نظمتها محافظة أسوان اليوم ، وشاركت فيها مديرية تعليم بنى سويف بخمسة طلاب.

من جانبة قال شعبان عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف لليوم السابع ان الطلاب الفائزين بالمسابقة هم ساره أسامه ربيع - مركز أول وجائزة كبري, نهي علاء الدين كمال الدين و انجي أحمد أحمد موسي - جائزة خاصة ومركز أول, أحمد ناصر سيد عبدالقادر و سارة طلعت الشخيبي - مركز ثاني وجائزة خاصة.

واضاف عكاشة، إن اللقاء شهد حضور الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، ومحافظ أسوان ورئيس الإدارة المركزية بنظم تكنولوجيا المعلومات بالوزارة وكريم القاع رئيس شركة انتل مصر وبلاد الشام ووكلاء وزراء مديريات التربية والتعليم لشمال وجنوب الصعيد.