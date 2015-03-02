بالصورة تشوّه جديد في وجه كيم !

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة لها على إنستغرام تحت عنوان " شكراً على 27 ميلون متابع " وظهرت كيم بصورة عارية تقريباً شتت انتباه محبيها عن التشوّه الواضح في حاجبها.

وفي هذه الصورة يوضّح "سيدتي نت" الفراغ الذي تعاني منه النجمة والواضح أنه بسبب جرح قديم منع نمو الشعر بعده، وهي اليوم ترسمه بالمكياج.

هذا دليل آخر على أن النجمات يعانين أيضاً من مشاكل جماليّة رغم حصولهن على أموال طائلة. يبقى السؤال هل تركت كيم فراغ حاجبها عن قصد لترويج موضة جديدة؟ ولماذا لا تغطيه بتقنيّة التاتو مثلاً؟