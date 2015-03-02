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الأمن يطلق أعيرة تحذيرية بكثافة بالعريش شمال سيناء

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الأمن يطلق أعيرة تحذيرية بكثافة بالعريش شمال سيناء الأمن يطلق أعيرة تحذيرية بكثافة بالعريش شمال سيناء
دوت قبل قليل أصوات تفجيرات هزت مدينة العريش، وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن هذه التفجيرات لقنابل صوتية، وطلقات من أسلحة ثقيلة تطلقها القوات احترازيا تحسبا لوقوع هجمات إرهابية، كما تطلق القوات نيرانها من أسلحة خفيفة وتكثف تحركات الدوريات بشوارع المدينة التى يفرض بها فى هذا التوقيت حظر التجوال الليلى الذى يبدأ من السابعة مساء وينتهى فى السادسة صباحا.

بدورها أطلقت الارتكازات الأمنية فى مدينتى الشيخ زويد ورفح نيران تحذيرية، وقال أهالى جنوب الشيخ زويد إن الأكمنة تطلق نيرانا ثقيلة ويلتزم جميع السكان منازلهم ليلا .

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