ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارة من سيدة تحت تهديد السلاح بالسويس ‎

تمكنت قوات الأمن بالسويس اليوم الأثنين من ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة سيارة منذ 3 أيام بمنطقة أبراج الصفوة بعد أيقاف سيده بالاكراه وتهديدها بالسلاح والفرار هاربين بالسيارة بعد التعدي عليها بالضرب.

وتلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا بتلقي قسم شرطة السويس بلاغاً من المواطنة ” انتصار . م” 40 سنه ربة منزل بقيام شخصان مجهولان بتهديدها بأسلحة يضاء والاستيلاء منها على السيارة الخاصة بها رقم ط س أ 8457 ماركة كياكارنز موديل 2015فيراني اللون وبداخلها هاتفها المحمول ماركة سامسونج وذلك أثناء تواجدها أمام أبراج الصفوة .دائرة القسم وفرا هاربين بالسيارة .

وعقب ذلك قاما بالاتصال بها ومساومتها على دفع مبلغ مالي وقدرة 140ألف جنيه مقابل إعادة السيارة إليها وحددا معها مكان استلام المبلغ بميدان فكرى زاهر دائرة القسم.

على الفور تم النشر عن السيارة بأوصافها وتم إعداد عدة أكمنة سرية بالمنطقة المشار إليها من ضباط ادارة البحث الجنائي حيث تم التمكن من محاصرة المتهمان وضبطهما حال حضورهما مستقلان دراجة بخارية وتبين أنهما “أحمد . ع . خ سن 19 سنه وأسامه . م . م سن 17 سنه .

وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها وسلاح أبيض ” مطواة قرن غزال “ ، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1383لسنة 2015 جنح السويس .تم العرض على النيابه التى امرت بحبسهم 4ايام على ذمة التحقيق .