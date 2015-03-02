5 فوائد صحية لممارسة الرياضة أهمها الوقاية من الضغط

أرسل قارى يسأل: ما هى فوائد الرياضة على الصحة؟إعلان - Ads إعلان - Ads
>تجيب الدكتورة لبنى الحديدى، استشارى التغذية العلاجية، قائلة "ممارسة الرياضة من الأمور الضرورية، التى يجب أن تكون ضمن العادات الحياتية اليومية للإنسان، نظرا لفوائدها العديدة".
>1- تقوية عضلات الجسم.
>2- تقوية الجهاز التنفسى.
>3- حرق السعرات الحرارية.
>4- تحسين الحالة المزاجية، لذلك نجد الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للإصابة بالقلق والتوتر.
>5- تساهم فى تنشيط الدورة الدموية، مما يؤدى إلى تحسين القدرات الذهنية وفقا لمقولة العقل فى السليم فى الجسم.
>وأشارت الدكتورة لبنى إلى أن للرياضة دورا كبيرا فى الوقاية من الإصابة بأمراض مزمنة منها:
>الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للإصابة بمرض السكر، نظرا لأنها تساعد على زيادة عملية حرق السعرات الحرارية، مما يترتب عليه عدم الإصابة بالبدانة، وتضيف د.لبنى أن الرياضة مفيدة لمرضى السكرى أيضا لأنها تساهم فى التحكم فى نسبة الجلوكوز بالدم.
>ممارسة الرياضة تساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض ضغط الدم، نظرا لأنها تساعد على زيادة عملية حرق الدهون بالجسم، ويترتب عليه قلة نسبة الدهون بالدم، وعدم ارتفاعها عن الحد المثالى.
>دراسة بريطانية:ممارسة الرياضة 20 دقيقة أسبوعيًا تُنعش قلوب النساء
فوائد الرياضة
>تجيب الدكتورة لبنى الحديدى، استشارى التغذية العلاجية، قائلة "ممارسة الرياضة من الأمور الضرورية، التى يجب أن تكون ضمن العادات الحياتية اليومية للإنسان، نظرا لفوائدها العديدة".
وأهم فوائد الرياضة للجسم:
>1- تقوية عضلات الجسم.
>2- تقوية الجهاز التنفسى.
>3- حرق السعرات الحرارية.
>4- تحسين الحالة المزاجية، لذلك نجد الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للإصابة بالقلق والتوتر.
>5- تساهم فى تنشيط الدورة الدموية، مما يؤدى إلى تحسين القدرات الذهنية وفقا لمقولة العقل فى السليم فى الجسم.
فوائد الرياضة للوقاية من الأمراض
>وأشارت الدكتورة لبنى إلى أن للرياضة دورا كبيرا فى الوقاية من الإصابة بأمراض مزمنة منها:
1- مرض السكر:
>الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للإصابة بمرض السكر، نظرا لأنها تساعد على زيادة عملية حرق السعرات الحرارية، مما يترتب عليه عدم الإصابة بالبدانة، وتضيف د.لبنى أن الرياضة مفيدة لمرضى السكرى أيضا لأنها تساهم فى التحكم فى نسبة الجلوكوز بالدم.
2- ضغط الدم:
>ممارسة الرياضة تساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض ضغط الدم، نظرا لأنها تساعد على زيادة عملية حرق الدهون بالجسم، ويترتب عليه قلة نسبة الدهون بالدم، وعدم ارتفاعها عن الحد المثالى.
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