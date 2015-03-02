أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 فوائد صحية لممارسة الرياضة أهمها الوقاية من الضغط

Google+ Print
5 فوائد صحية لممارسة الرياضة أهمها الوقاية من الضغط 5 فوائد صحية لممارسة الرياضة أهمها الوقاية من الضغط
أرسل قارى يسأل: ما هى فوائد الرياضة على الصحة؟

فوائد الرياضة


>تجيب الدكتورة لبنى الحديدى، استشارى التغذية العلاجية، قائلة "ممارسة الرياضة من الأمور الضرورية، التى يجب أن تكون ضمن العادات الحياتية اليومية للإنسان، نظرا لفوائدها العديدة".

وأهم فوائد الرياضة للجسم:


>1- تقوية عضلات الجسم.
>2- تقوية الجهاز التنفسى.
>3- حرق السعرات الحرارية.
>4- تحسين الحالة المزاجية، لذلك نجد الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للإصابة بالقلق والتوتر.
>5- تساهم فى تنشيط الدورة الدموية، مما يؤدى إلى تحسين القدرات الذهنية وفقا لمقولة العقل فى السليم فى الجسم.

فوائد الرياضة للوقاية من الأمراض


>وأشارت الدكتورة لبنى إلى أن للرياضة دورا كبيرا فى الوقاية من الإصابة بأمراض مزمنة منها:

1- مرض السكر:


>الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للإصابة بمرض السكر، نظرا لأنها تساعد على زيادة عملية حرق السعرات الحرارية، مما يترتب عليه عدم الإصابة بالبدانة، وتضيف د.لبنى أن الرياضة مفيدة لمرضى السكرى أيضا لأنها تساهم فى التحكم فى نسبة الجلوكوز بالدم.

2- ضغط الدم:


>ممارسة الرياضة تساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض ضغط الدم، نظرا لأنها تساعد على زيادة عملية حرق بالجسم، ويترتب عليه قلة نسبة الدهون بالدم، وعدم ارتفاعها عن الحد المثالى.

موضوعات متعلقة..


>دراسة بريطانية:ممارسة الرياضة 20 دقيقة أسبوعيًا تُنعش قلوب النساء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365