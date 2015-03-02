مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط ينتقد نقص المساعدات لغزة

انتقد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيرى المجتمع الدولى الاثنين بسبب عدم تقديمه المساعدات التى وعد بها لإعادة اعمار قطاع غزة الذى دمرته الحرب الصيف الماضى.

وخاضت إسرائيل وحماس حربا مدمرة استمرت 50 يوما في القطاع المحاصر الصيف الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 2200 فلسطينى وتشريد 100 ألف آخرين، ودمرت أجزاء كبيرة من القطاع.

وحذرت الأمم المتحدة وعدد من الوكالات الدولية من أن الاخفاق فى اعادة إعمار غزة سيقود إلى تفاقم النزاع فى المستقبل القريب وحثت اسرائيل على رفع الحصار الذى تفرضه على القطاع منذ ثمانى سنوات.

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