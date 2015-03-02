الثروة السمكية تدفع بكراكة جديدة للعمل فى بحيرة البرلس

أعلن نقيب الصيادين بكفر الشيخ أحمد عبده نصار، اليوم الاثنين، أن هيئة الثروة السمكية قررت الدفع بكراكة جديدة للعمل فى المنطقة الغربية من بحيرة البرلس.

وأشار نصار فى تصريح له - بأنه أجرى اتصالا بالدكتور أسامة عبد الواحد محافظ كفر الشيخ للتنسيق معه لسرعة الانتهاء من تطهير البحيرة خلال وقت قصير، فضلا عن اتصاله بالدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية للتنسيق معه لإزالة بعض التعديات على البحيرة، كما تطرق الحديث أيضا إلى تطهير وتطوير ميناء الصيد بالبرلس.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يجب العمل مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بقطاع الثروة السمكية والمحافظين بروح الفريق الواحد لتحقيق المصلحة العامة لتنمية وتطوير الثروة السمكية والمصلحة العامه للدولة.