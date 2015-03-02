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تعليم الإسماعيلية يستعد لمعرض ختام الأنشطة التربوية والأسبوع البيئى

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تعليم الإسماعيلية يستعد لمعرض ختام الأنشطة التربوية والأسبوع البيئى تعليم الإسماعيلية يستعد لمعرض ختام الأنشطة التربوية والأسبوع البيئى
استعدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تحت رعاية المهندس سرور إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لتنظيم المعرض الختامى للأنشطة التربوية والأسبوع البيئى، حيث عقد وكيل الوزارة اجتماعا موسعا مع المسئولين عن العملية التعليمية بالإدارات المختلفة استعدادا للمعرض.

وقالت فلك الديب مدير عام الخدمات التربوية، إن الأنشطة الطلابية دعامة أساسية فى التربية الحديثة، وتم التأكيد منذ بداية العام الدراسى على أهمية الأنشطة الطلابية ودورها الفاعل فى تحقيق أهداف التربية، واعتباره من وسائل إثراء المنهج والتشويق والامتاع للمدرسة للحد من معدلات التسرب.

وأضافت: "إذا كانت المقرات الدراسية تسعى إلى تحقيق الكفاءة المعرفية للطلاب فإن النشاط يساهم بقدر كبير فى هذه العملية وكذلك فى بناء الوجدان والصحة الكاملة، ويساعد فى اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم وميولهم واستعداداتهم، ويعمل على صقلهم وتنميتهم، وجعلهم أكثر قابلية لمواجهة المواقف التعليمية، وتوجيههم العلمى والمهنى الصحيح، كما يعمل على تكوين علاقات اجتماعية سليمة من خلال الممارسة الفعلية للأنشطة الطلابية المختلفة وخاصة الانشطة الثقافية التى تدعم الفكر الصحيح فى النشء والعمل على توسيع دائرة الحوار والتعايش مع ثقافة الرأى والرأى الآخر.

وأكد تامر الجندى المنسق العام لأنشطة مبادرة المليون فكرة على أنه تم حصد مئات الأعمال الثقافية "القصة القصيرة مائة كلمة" فيما يعرف بمشروع أديب وعشرات الاعمال الفنية لتصميم إعلان متكامل بالأداء المسرحى والغنائى باللغة العربية الفصحى.

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