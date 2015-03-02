ضبط 570 مخالفة مرورية ورفع 29 حالة إشغال طريق بالإسماعيلية

تمكنت حملة أمنية مكبرة قامت بها مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط 570 مخالفة مرورية ورفع 29 حالة إشغال طريق، وتحرير 7 محاضر سرقة مياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وأن اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا بتمكن حملة أمنية بقيادة مساعد مدير الأمن، وضمت ضباط المرور والمسطحات الخضراء والبيئة والمباحث الجنائية من تحرير 309 مخالف مرورية نموذج 125 مرور وسحب 116 رخصة ما بين قيادة وتسيير وإزالة 69 ملصق إعلانات مخالفة بالشوارع والميادين وتحرير 67 مخالفة انتظار خاطئ للسيارات وحجز 6 دراجات نارية وحجز 3 سيارات بدون رخص.

كما تمكنت شرطة البيئة والمسطحات الخضراء بالاشتراك مع قوة الحملة من ضبط عدد ( 2 ) مخالفات للقانون رقم 53 / 1966 الخاص بالمُستحضرات البيطرية والأعلاف.