أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 150 قضية تموينية الشهر الماضى بالدقهلية

Google+ Print
ضبط 150 قضية تموينية الشهر الماضى بالدقهلية ضبط 150 قضية تموينية الشهر الماضى بالدقهلية
أشاد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بجهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية ودورها البارز فى مواجهة كافة صور الغش التجارى فى جميع المجالات وعملها على ضبط أى حالات تلاعب فى وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت جهود الإدارة فى الفترة من أول فبراير وحتى 2 فبراير 2015 من خلال الحملات المكثفة بدائرة المحافظة عن ضبط العديد من القضايا، منها (2) قضية فى مجال المخابز البلدية المدعمة للتلاعب فى الماكينة وتخطى الحد الأقصى لصرف الخبز بالبطاقات و12 قضية بمضبوطات 663 أسطوانة غاز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء- و2 قضية شملت 2030 لترًا من السولار و البنزين شملت قضايا (بيع أزيد – بيع بالسوق السوداء) بالإضافة إلى ضبط قضية بعدد (65) شيكارة سماد زراعى مدعمة لبيعها فى السوق السوداء. كما تم ضبط (21) قضية شملت العديد من السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة.

وتم ضبط (34) قضية بإجمالى (750) طائرًا وتم إعدامها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض هذا، بالإضافة إلى ضبط عدد (49) قضية لمنشآت بدون ترخيص كما تم ضبط (25) قضية عدم الإعلان عن الأسعار و(4) قضايا بيع أزيد من السعر.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ووجه المحافظ إلى ضرورة المتابعة المستمرة وإحالة جميع القضايا إلى النيابة العامة لإعمال شئونها مع ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط و وتوافر كافة السلع للمواطنين خاصة أسطوانات الغاز باعتبارها قضية حيوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ