ضبط 150 قضية تموينية الشهر الماضى بالدقهلية

أشاد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بجهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ودورها البارز فى مواجهة كافة صور الغش التجارى فى جميع المجالات وعملها على ضبط أى حالات تلاعب فى وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت جهود الإدارة فى الفترة من أول فبراير وحتى 2 فبراير 2015 من خلال الحملات المكثفة بدائرة المحافظة عن ضبط العديد من القضايا، منها (2) قضية فى مجال المخابز البلدية المدعمة للتلاعب فى الماكينة وتخطى الحد الأقصى لصرف الخبز بالبطاقات و12 قضية بمضبوطات 663 أسطوانة غاز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء- و2 قضية شملت 2030 لترًا من السولار و البنزين شملت قضايا (بيع أزيد – بيع بالسوق السوداء) بالإضافة إلى ضبط قضية بعدد (65) شيكارة سماد زراعى مدعمة لبيعها فى السوق السوداء. كما تم ضبط (21) قضية شملت العديد من السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة.

وتم ضبط (34) قضية بإجمالى (750) طائرًا وتم إعدامها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض هذا، بالإضافة إلى ضبط عدد (49) قضية لمنشآت بدون ترخيص كما تم ضبط (25) قضية عدم الإعلان عن الأسعار و(4) قضايا بيع أزيد من السعر.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ووجه المحافظ إلى ضرورة المتابعة المستمرة وإحالة جميع القضايا إلى النيابة العامة لإعمال شئونها مع ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط و وتوافر كافة السلع للمواطنين خاصة أسطوانات الغاز باعتبارها قضية حيوية.