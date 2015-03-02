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الأكاديمية البحرية تحتفل بتخرج دفعة فبراير 2015 لطلاب 18 دولة عربية غدًا

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الأكاديمية البحرية تحتفل بتخرج دفعة فبراير 2015 لطلاب 18 دولة عربية غدًا الأكاديمية البحرية تحتفل بتخرج دفعة فبراير 2015 لطلاب 18 دولة عربية غدًا
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى غدا، حفل تخرج كليات "النقل البحرى والتكنولوجيا، الإدارة والتكنولوجيا، النقل الدولى واللوجستيات" دفعة فبراير 2015.

ويبلغ عدد الخريجين 259 خريجا ينتمون إلى 18 دولة عربية وأجنبية "إريتريا – الأدرن – – السودان – الصومال – العراق – اليمن – اليونان – أمريكا – جزر القمر – جيبوتى – سوريا – قطر – كينيا – لبنان – ليبيا – – نيجيريا".

ويجرى الاحتفال فى تمام الساعة 7 مساء بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا.

ويحضر الاجتماع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية، مندوبى الدول العربية وأعضاء المجلس التنفيذى بالأكاديمية.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

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مصر 365

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