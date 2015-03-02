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تقرير دولى يوصى بتشديد الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا

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تقرير دولى يوصى بتشديد الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا تقرير دولى يوصى بتشديد الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا
أوصى تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بضرورة تشديد الحظر المفروض على ارسال الأسلحة الى ليبيا.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية الليلة أن التقرير تضمن أن حكومة ليبيا باتت عاجزة تقريبا عن منع تدفق أو خروج الأسلحة من أراضيها ، الأمر الذى يستلزم تشديد الحظر المفروض على ارسال الأسلحة اليها.

وأوصى التقرير بتشكيل قوة بحرية لمساعدة الليبية فى منع تدفق الأسلحة الى أراضيها وتصدير البترول ومشتقاته بشكل غير مشروع الى الخارج، وأشار الى أن الأسلحة المهربة من ليبيا ساعدت بدرجة كبيرة فى تعزيز القدرات العسكرية للجماعات الإرهابية التى تعمل فى مناطق مختلفة من المنطقة خاصة فى والجزائر ومالى وتونس.

وقال التقرير أن تدفق الأسلحة على سوريا تراجع خلال العام الماضى ،وكانت حكومة ليبيا الشرعية قد طالبت مجلس الأمن الدولى برفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة اليها بغرض مساعدتها فى الدفاع عن نفسها.
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