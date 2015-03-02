العربى السروى: 80% من عمالة "العربية للأسمنت" من شباب السويس

قال اللواء العربى السروى محافظ السويس، إن المحافظة مع أى استثمارات جادة وأى توسعات بالشركات لزيادة الاستثمارات فى الإنتاج وتشغيل العمالة بها، كما تم التأكيد على تشغيل نسبة 80% من أبناء السويس، وتشغيل نسبة العمالة المحددة فى كافة الاحتياجات الخاصة بالشركة العربية للأسمنت.

وشدد المحافظ خلال اجتماع اللجنة العليا للبيئة بالسويس، لمناقشة الدراسات البيئية بمصنع العربية للأسمنت، بحضور اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، بضرورة المرور المستمر على الشركات والتأكيد على الالتزام بالشروط المتفق عليها، وتم تكليف اللجنة الجغرافية بالمحافظة بالمرور على الشركة العربية للأسمنت ورفع تقرير للمحافظة.

وأكد المحافظ على الشركة بالالتزام بعمل حزام أخضر حول مصنع العربية للأسمنت وتخصيص مساحة 4 كيلومتر على طريق السويس الأدبية لزراعته من خلال الشركة، مطالبا بضرورة الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان بالسويس والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك.