6 مرشحين لمنصب عميد كلية الآداب بجامعة طنطا

أعلن الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم -نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار العمداء- القائمة المبدئية لأسماء المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الآداب، والذين بلغ عددهم 6 مرشحين، وهم كل من: الدكتور أحمد محمد سالم، والدكتور عبدالكريم محمد أبوجبل، والدكتور محمد زكى السديمى عميد الكلية الحالى، والدكتور محمد سعيد نجم، والدكتور محمد ياسر الخواجة والدكتور مدحت أحمد حماد.

والدكتور إبراهيم عبدالوهاب سالم هو أيضا رئيس لجنة اختيار العمداء وقد أوضح أن اللجنة ستبدأ فى تلقى الطعون يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 4،3 مارس الجارى على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس الموافق الخامس من الشهر الجارى، ويخصص يوم الأحد والاثنين 9،8 مارس لفحص ملفات المتقدمين على أن تبدأ المقابلات وتقديم العروض يوم الأحد 15 مارس، تمهيدا لرفع التقرير النهائى للدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل- رئيس الجامعة يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى.