موجز أخبار مصر للساعة6.. كاميرات المراقبة ترصد المتهم بتفجير دار القضاء

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية لانفجار محيط مبنى دار القضاء العالى، والذى أسفر عن إصابة11 شخصا، إضافة إلى متابعة لتحريات الأجهزة الأمنية للتوصل إلى مرتكبى الحادث، بعدما أعلنت حركة تطلق على نفسها "العقاب الثورى"، مسئوليتها عنه.

وعلى مدار الساعات الماضية، رصد "اليوم السابع" حملة المداهمات التى شنتها القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، على ساحل العريش، فى سيناء، والتى أسفرت عن القبض على 20 مشتبها بهم، فضلاً عن تدمير قوات حرس الحدود 3 عربات كانت معدة للتفجير من قبل تكفيريين.

وتابع "اليوم السابع" كواليس التحقيقات مع الراقصة "صافيناز" فى اتهامها بإهانة علم مصر، والتى وصلت إلى نيابة العجوزة مرتدية نقابا، لإخفاء وجهها عن المصورين، ثم أخلى سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.. وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

كاميرات المراقبة تكشف المتهم فى تفجير العبوة الناسفة أمام دار القضاء

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بالفيديو.. الحرب على العدالة.. انفجار قنبلة أمام دار القضاء العالى..ومصدر: مقتل شخص وإصابة9.. النائب العام يفتح تحقيقات موسعة ويأمر بانتداب المعمل الجنائى..وحركة "العقاب الثورى" الإخوانية تتبنى الحادث

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الداخلية: إصابة 3 ضباط ومجندين و4 مدنيين فى انفجار عبوة أمام دار القضاء

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النائب العام يعاين آثار انفجار دار القضاء العالى.. والتحريات الأولية: إرهابيون زرعوا العبوة الناسفة أسفل سيارة أمام مدخل محكمة النقض.. ووقفة احتجاجية بمحيط الحادث والمتظاهرون: "مش هنسيبها للكلب بديع"

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نشطاء يتداولون فيديو للإصابات الناتجة عن انفجار دار القضاء

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أول فيديو لآثار انفجار قنبلة دار القضاء العالى

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حركة إخوانية تنشر أسماء وأرقام هواتف ضباط قسم المطرية وتتوعدهم بالانتقام

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الحكومة تقررتحصيل قيمة جميع السلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصرى

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بالفيديو..ليلة القبض على الراقصة صافيناز بتهمة إهانة علم مصر..قوة من الآداب داهمت منزلها بالدقى فهددت بالانتحار من الشرفة..ووكيل أعمالها أقنعها بتسليم نفسها فارتدت نقاب وعباءة سوداء للتخفى من المصورين

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بعد دفع كفالة 20ألف جنيه.. محامى صافيناز: إخلاء سبيل موكلتى من قسم الدقى

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الخارجية: دعونا نحو 60 دولة للمؤتمر الاقتصادى.. وأمريكا وروسيا أكدتا المشاركة على مستوى رفيع.. ووزير التجارة الصينى يرأس وفدا رسميا وخاصا.. وسامح شكرى يبلغ موسكو وبكين دعم الحكومة الليبية الشرعية

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منفذ السلوم يسمح بعبور 24 مصرية متزوجات من ليبيين بعد توقيعهن إقرارات

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"القوى العاملة": وفرنا 202 ألف و644 فرصة عمل أمام العائدين من ليبيا

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مصدر ليبى: تكليف خليفة حفتر بقيادة الجيش الليبى وترقيته لرتبة فريق

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تفاصيل لقاء السيسى وأمين مجلس الأمن القومى الروسى.. الرئيس يؤكد على ضرورة إعادة الأمن للمنطقة وتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.. والمسئول الروسى يشيد بعلاقات القاهرة وموسكو

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تفاصيل لقاء الرئيس والمستشار الخاص للرئيس البوروندى.. السيسى يتسلم رسالة دعم بوروندى لمصر.. ويؤكد: على دول حوض النيل تفهم الاحتياجات المائية لمصر.. محمد روكار يشيد بدور القاهرة تجاه الدول الإفريقية

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إحباط محاولة تفجير رتل أمنى بالشيخ زويد

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حرس الحدود يدمر 3 عربات معدة للتفجير عن بعد فى شمال سيناء

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قوات الأمن تمشط ساحل العريش بسيناء.. والقبض على 20 مشتبها فيهم

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نقابة الصحفيين تطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفى وتغيير المجلس بالكامل أمام الإدارية العليا.. المحكمة تحدد جلسة خاصة لنظر الطعون غداً.. وحضور هشام يونس وحنان فكرى وخالد ميرى

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بالفيديو.. سيارات الاسعاف وخبراء المفرقعات تنتقل لمحيط انفجار أمام دار القضاء

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بالفيديو.. رئيس لجنة التفتيش بـ«المهن الموسيقية»: صافيناز هددت بالقفز من بلكونتها قبل القبض عليها

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