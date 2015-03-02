قيادى بحركة الجهاد الإسلامى لشيخ الأزهر: مصر الداعم التاريخى لفلسطين

استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى، بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، وذلك لبحث دور الأزهر الشريف فى دعم القضية الفلسطينية.

وأكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامى أنه كان حريصًا على زيارة الأزهر الشريف والالتقاء بالإمام الأكبر؛ تقديرًا لدور الأزهر وجهود الإمام الأكبر فى دعم القضية الفلسطينية فى هذا الظرف الصعب والحساس الذى تمر به أمتنا العربية والإسلامية.

وقال أمين عام حركة الجهاد الإسلامى: إن مصر هى الداعم التاريخى للقضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الصهيونى، مشيدًا بدور مصر فى إنهاء حرب الـ51 يومًا على غزة، ودورها المهم فى إنهاء الانقسام الفلسطينى الفلسطينى.

من جانبه؛ أكد الإمام الأكبر دعم الأزهر الشريف للشعب الفلسطينى فى مواجهة الكيان الصهيونى، حتى استعادة كل شبر من أرض فلسطين المغتصبة، ففلسطين هى قضية كل المسلمين ويجب أن تظلَّ فى قلوبهم.

وطالب الفلسطينين على اختلاف فصائلهم بالتوحد ونبذ الخلافات الداخلية، وتوحيد جهودهم فى مواجهة المحتل الصهيونى، مؤكدًا أن التوحد هو أول خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس الشريف.