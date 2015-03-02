محلب تعليقًا على انفجار دار القضاء: أمر منتظر من جماعة إرهابية

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الحكومة تجتهد للانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات قبل انتهاء الشهر المقرر، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

وحول العمليات الإرهابية وما شهدته دار القضاء اليوم من انفجار عبوة ناسفة، أكد فى تصريحات صحفية له منذ قليل أن هذه الانفجارات منتظرة من مثل هذه الجماعات الإرهابية، لافتًا فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادى إلى أن هناك جهات كثيرة أكدت مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى ونسبة المشاركة ستكون كبيرة.

أول فيديو لآثار انفجار قنبلة دار القضاء العالى

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مصرع شخص وإصابة مجند واثنين آخرين فى انفجار قنبلة "دار القضاء العالى"

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خبراء المفرقعات يفحصون عبوة ناسفة ثانية فى شارع 26 يوليو بجوار دار القضاء

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النائب العام يفتح تحقيقات موسعة فى انفجار قنبلة دار القضاء العالى

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إغلاق دار القضاء ووصول مدير أمن القاهرة وتمشيط المكان بالكلاب البوليسية

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المرور يغلق شارعى طلعت حرب ورمسيس عقب إنفجار دار القضاء

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