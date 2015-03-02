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العثور على جثة مصرى مقطوعة الرأس قرب مدينة درنة الليبية

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العثور على جثة مصرى مقطوعة الرأس قرب مدينة درنة الليبية العثور على جثة مصرى مقطوعة الرأس قرب مدينة درنة الليبية
عثرت قوات الأمن الليبية على جثة عامل مصرى مقطوعة الرأس فى ضواحى بلدة المخيلى، الواقعة على الطريق الصحراوى شرق مدينة بنغازى بحوالى 274 كم وقرب مدينة درنة التى تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية.

وقال مصدر عسكرى لموقع الوسط الليبى، اليوم الاثنين، إن القوات عثرت، أمس الأحد، على جسم دون رأس بالضواحى الغربية لبلدة المخيلى، موضحًا أن الجثة نقلت إلى مستشفى الأبرق القروى شرق البيضاء؛ وتم التعرف على هوية صاحبها عن طريق ملابسه. واتضح أنها لمواطن مصرى الجنسية يدعى منصور سعد عوض يعمل فى مزرعة دواجن قرب منطقة الظهر الحمر وتم تسليمها لأبناء عمومة القتيل الذين تعرفوا عليه بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة حيالها.

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مصر 365