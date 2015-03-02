جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات يؤكدان مشاركتهما بمعرض أوتوماك فورميلا

تشارك جنرال موتورز مصر ووكيلها الوحيد المنصور للسيارات فى المعرض الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا المزمع عقده فى الفترة من 12-17 مارس الحالى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

وسيتضمن جناح الشركة هذا العام طرازات شيفروليه المختلفة من الكروز والأوبترا والأفيو واللانوس هذا بالإضافة إلى عدد من طرازات أوبل الجديدة التى تطل على الجمهور المصرى لأول مرة من خلال المعرض والتى تتضمن كورسا وماريفا وآدم وموكا.

يذكر أن معرض أوتوماك فورميلا يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة التى يتم تنظيمها فى مصر ويحظى بإقبال أضخم عدد من الزائرين يشهده أى معرض مماثل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك خلال أيام انعقاده الستة تقدر إجمالى مساحة المعرض لأكثر من 45 ألف متر مربع ومن المتوقع أم يتخطى عدد الزائرين نصف مليون زائر فى دورته المقبلة .