محمد جنيدى: هناك ٧ آلاف مصنع متوقف يعطل استثمارات بقيمة ٢٠ مليار جنيه

أكد محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن هناك ٧ آلاف مصنع مغلق فى مصر ، تعطل استثمارات بقيمة ٢٠ مليار جنيه، ولديها قدرة على توفير ٢ مليون فرصة عمل فى حال اعادة تشغيلها.

وأضاف محمد جنيدى، أن المصنع المصرى يعتبر أحد اهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية، ولكن هناك ضرورة لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين المصريين والأجانب، وعلى رأسها المنظومة التشريعية.

وأشار محمد جنيدى، خلال اجتماع مجلس ادارة اتحاد المستثمرين اليوم الاثنين، إلى أن البنك المركزى له دور كبير فى رفع معدلات التوظيف فى مصر، من خلال توجيه إيداعات المصريين الى انشاء المصانع.