مستشفى أسيوط الجامعى ينسق مع "عين شمس" لإجراء ثالث عملية لزراعة الكبد

كشف الدكتور مصطفى حمد مدير مستشفى الراجحى للكبد عن بدء إجراءات الاستعداد لإجراء ثالث عملية لزراعة الكبد بمستشفى الراجحى التابعة لكلية طب أسيوط، وهو ما يأتى فى أعقاب نجاح أول عمليتين من ذلك النوع خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك لأول مرة فى صعيد مصر ، معلنا عن استمرار التواصل والتنسيق مع جامعة عين شمس والتى تدعم الراجحى بفريق طبى متميز برئاسة الدكتور محمود المتينى أستاذ جراحة الجهاز الهضمى بكلية الطب، والذى يتمتع بخبرة فريدة فى هذا المجال، حيث إنه من أوائل من أدخل ذلك النوع من الجراحات فى مصر وهو الذى يترأس الفريق الطبى المشترك بين الجامعتين وذلك حتى يكتمل تدريب الفريق الطبى الخاص بمستشفى الراجحى ويتمكن من إجراء عمليات زراعة الكبد منفرداً فيما بعد، مؤكداً على أهمية ذلك الإنجاز الطبى والذى من المقرر أن يخدم الآلاف من المرضى الذين يعانون من التليف الكبدى وفيروس "سى" وسرطان الكبد فى محافظات الصعيد.

ومن جهته أوضح الدكتور حسين الأمين نائب مدير مستشفى الراجحى أن العمل يجرى على قدم وساق لاختيار الحالة الثالثة التى سيجرى زرع الكبد لها مع توفير المتبرع المناسب لها وتجهيزهما لإجراء العملية خلال الفترة القريبة القادمة.

يذكر أن مستشفى الراجحى هى إحدى المستشفيات التابعة لكلية الطب فى جامعة أسيوط.