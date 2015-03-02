أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة كفر الشيخ يفصل ثلاث طالبات لمدة عام لاشتراكهن فى مظاهرة

Google+ Print
رئيس جامعة كفر الشيخ يفصل ثلاث طالبات لمدة عام لاشتراكهن فى مظاهرة رئيس جامعة كفر الشيخ يفصل ثلاث طالبات لمدة عام لاشتراكهن فى مظاهرة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارا بمجازاة كل من نهى عادل عبد الحميد مصطفى - الفرقة الثالثة - قسم الإعلام بكلية الآداب، ووفاء مرعى المنسى - الفرقة الثالثة - قسم تكنولوجيا كلية التربية النوعية، وسمر السيد فتح أبو العنين - الفرقة الرابعة - تعليم تجارى كلية التربية، بفصلهن من الجامعة العام الجامعى 2014/2015 مع حرمانهم من الإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك لاشتراكهم فى المظاهرة التى اندلعت أمام كلية الهندسة يوم الاثنين 25/2/2014 مرددين شعارات معادية للنظام والدولة وتسىء وتعرقل سير العملية التعليمية.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365