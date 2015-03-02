رئيس جامعة كفر الشيخ يفصل ثلاث طالبات لمدة عام لاشتراكهن فى مظاهرة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارا بمجازاة كل من نهى عادل عبد الحميد مصطفى - الفرقة الثالثة - قسم الإعلام بكلية الآداب، ووفاء مرعى المنسى - الفرقة الثالثة - قسم تكنولوجيا كلية التربية النوعية، وسمر السيد فتح أبو العنين - الفرقة الرابعة - تعليم تجارى كلية التربية، بفصلهن من الجامعة العام الجامعى 2014/2015 مع حرمانهم من الإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك لاشتراكهم فى المظاهرة التى اندلعت أمام كلية الهندسة يوم الاثنين 25/2/2014 مرددين شعارات معادية للنظام والدولة وتسىء وتعرقل سير العملية التعليمية.

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