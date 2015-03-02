بالصور.. محافظ مطروح يستقبل القنصل البريطانى لبحث التعاون المشترك

المحافظ يجتمع بمكتبه مع القنصل البريطانى والوفد المرافق

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بمكتبه، القنصل البريطانى بالقاهرة جون هاميلتون، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون فى المرحلة المقبلة بين محافظة مطروح وبريطانيا فى المجالات المختلفة، والتعرف على أوجه الاستثمار والإمكانيات والمشروعات المتاحة للاستثمار والتسهيلات التى تقدمها المحافظة لجذب المستثمرين.

وأكد القنصل البريطانى أن هذه هى أول زيارة له لمطروح، كما هنأ المحافظ بثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً لمطروح، مؤكدًا استعداد بريطانيا لتقديم كافة أوجه التعاون المشترك والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة.

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محافظ مطروح خلال استقباله للقنصل البريطانى

وقال جون هاميلتون، إننا نعمل على حصر المعلومات والبيانات عن جميع المناطق السياحية بمصر، حتى يتم عمل دليل سياحى للسائحين البريطانيين الراغبين فى زيارة مصر، خاصة مع تميز مطروح بالعديد من المقومات السياحية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى وسيوة.

وأضاف بأن واحة سيوة تستحوذ على اهتمام كبير كإحدى المناطق السياحية المتميزة، والتى تحظى بقبولاً لدى السائح البريطانى، مشيراً إلى أن هناك 10 آلاف سائح بريطانى يزورن مصر كل عام، بالإضافة إلى قيام رحلة تجارية بريطانية تعد الأكبر خلال العشر سنوات الأخيرة لزيارة مصر رغم الأحداث الأخيرة، حيث يتم التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التى نثق بها كثيرا.

وأوضح القنصل البريطانى، أن هناك بعثة بريطانية ستشارك فى المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ، من جانبه رحب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بضيوف المحافظة، مشيرا إلى تمتع محافظة مطروح بالأمن والاستقرار بجميع أنحائها من السلوم غربًا إلى مدينة الحمام شرقًا، وتعامل شعبها الطيب مع ضيوفها، ولم تشهد أى أحداث خارجة على القانون، أو تعكر صفو الأمن بها، وأن الحدود المصرية مؤمنة تمامًا، ولا يوجد أى تخوف من دخول أى عناصر غريبة تهدد أمن مصر .

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محافظ مطروح والقنصل البريطانى خلال الزيارة

وأضاف المحافظ أن هناك إهتمام كبير بواحة سيوة، خاصة مع ما تتميز به، بجانب تمتعها بالعديد من الإمكانيات السياحية والاستثمارية، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح محطة الطاقة الشمسية بالواحة الخميس المقبل، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات إنشاء أكبر مشروع للسياحة العلاجية والاستشفاء بالواحة لجذب العديد من الوفود الأجنبية .

وأكد المحافظ على تعدد فرص الاستثمار والإمكانيات السياحية وغيرها بالمحافظة، ومنها امتداد الساحل بطول 450 كم، بالإضافة إلى طبيعة وجمال شواطئها، مع تعدد فرص الاستثمار واستعداد المحافظة لاستقبال أى فرص استثمار من الآن.

كما أنه يوجد بالمحافظة مطارين يتم من خلالهما استقبال السائحين الأجانب من أوروبا " طيران شارتر"، بالإضافة إلى تعدد الفنادق السياحية المتميزة بها، كما يوجد العديد من الفنادق بواحة سيوة خاصة الفنادق البيئية، وتعدد المناطق السياحية الجاذبة بها.