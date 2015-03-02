مدير أمن القليوبية يكرم اسم شهيد ومصابى كمين كفر الجزار

كرم اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، أسرة شهيد الشرطة المجند "محمود عادل على" الذى استشهد أثناء أداء واجبه الوطنى فى الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف كمين كفر الجزار بمركز بنها.

وقرر مدير الأمن صرف مبالغ مالية لأسرة الشهيد والمجندين اللذين أصيبا معه فى الحادث وهما: "محمد إبراهيم إبراهيم" و"سعيد السيد أحمد"، لأدائهما البطولى فى الدفاع عن أمن البلاد.

وقال يسرى خلال لقائه بأسرة الشهيد والمصابين فى الحادث بحضور العميد عصام الغزالى، رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية، إن مصر وشعبها قادران على القضاء نهائيًا على هذا الإرهاب الغادر الذى لن يستطيع أن يهزم إرادة شعب مصر العظيم الذى يساند قوات الجيش والشرطة بكل قوة.

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