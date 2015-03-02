النيابة تتسلم تفريغ كاميرات مجلس الدولة لتحديد متهمى زرع القنبلة بمحيطه

حصل رئيس نيابة الدقى على تفريع الكاميرات الخاصة بمراقبة مجلس الدولة ومحيطه، وكاميرات محطة البنزين التى تقع أمام مقر المجلس بالدقى، لفحص الفيديوهات ومعرفة المتهمين بزرع القنبلة بجوار المجلس.

وكان عدد من أعضاء الجماعة الإرهابية قاموا بزرع قنبلة مؤقتة بجهاز تايمر أمام مجلس االدولة قبل فجر اليوم الاثنين، وأبلغ أحد الموظفين بالخدمة الليليه بإدارة الأمن، بوجود العبوة، بينما قام قائد حرس محاكم المجلس بتطويق المنطقة بالأفراد والجنود .

وتبين أن القنبلة عبارة عن ماسورة بها مواد شديدة الانفجار ومجهزة بجهاز تايمر لتحديد موعد انفجارها، ونجح خبراء مفرقعات وزارة الداخلية فى إبطال مفعول القنبلة دون وقوع إصابات.

وسيتم إرسال تفريغ الكاميرات إلى إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

إبطال عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بجوار مجلس الدولة بالجيزة