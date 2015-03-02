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تاجر ينتحر شنقاً فى الدقهلية بعد مروره بأزمة مالية

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تاجر ينتحر شنقاً فى الدقهلية بعد مروره بأزمة مالية تاجر ينتحر شنقاً فى الدقهلية بعد مروره بأزمة مالية
تخلص تاجر بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية من حياته، بشنق نفسه بعد مروره بأزمة مالية كبيرة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المنزلة بوصول بلاغ من محمد فياض بالعثور على خاله كمال عصر 52 سنة تاجر أسمنت وحديد مشنوق داخل شقة صغيرة أعلى محل لبيع الأسمنت والحديد ببندر المنزلة، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان البلاغ وتم العثور على المجنى علية معلق بحبل فى أعلى سقف الشقة الصغيرة، وبسؤال المبلغ أكد أن خاله يمر بأزمة مالية كبيرة على الرغم من له أموال كثيرة عند عدد من العملاء وتقاعسوا عن الدفع، وأشار فى التحقيقات إلى أنه حاول منذ أسبوع محاولة الانتحار، ولكن تمكن من السيطرة عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة، والتى أمرت بالتصريح بدف الجثمان.

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مصر 365