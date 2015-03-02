تأجيل جلسة قتلة هبة العيوطى لـ٣٠ مارس لحين الفصل فى طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنح مستأنف المعادى ودار السلام، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار وائل الشيمى، وعضوية المستشار شريف أشرف، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل هبة العيوطى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

وتقدم دفاع المتهمة الثانية والثالثة بطلب رد المحكمة فى الجلسة قبل الماضية والمكلفين من مستشفى النيل بدراوى للدفاع عنهما حيث طلبوا رد المحكمة لنظر الاستئناف أمام دائرة أخرى.

وكانت الضحية "هبة العيوطى"، 26 عامًا، أجرت أشعة بالصبغة فى مستشفى "النيل بدراوى"، بتاريخ 11 مايو 2014، حيث توجهت بصحبة والدتها وشقيقتها لإجرائها، وقام الطبيب بحقنها بمادة غريبة تسببت فى تدهور حالتها الصحية، وفى اليوم التالى دخلت العناية المركزة بمستشفى آخر، وتم اكتشاف غرغرينة بالمعدة، ما أدى لاستئصال جزء كبير منها، ثم توفيت.

وقضت جنح دار السلام، بمعاقبة الطبيب محمد صلاح، بالسجن حضوريًا لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعلى المرضتين دعاء نبيل عبد المجيد، وناهد حسن، بالسجن 3 سنوات لكل منهما مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما بالدعوى المدنية، لتورطهما فى التسبب فى مقتل هبة العيوطى.