محلب يلتقى فريق شركة تيرا سولا لبحث زيادة استثماراتهم بالطاقة الشمسية

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع فريق شركة Terra Sola العالمية لتوليد الطاقة الشمسية، وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء الكهرباء، والتجارة، والصناعة، والتخطيط، والمالية، والتموين، والتعاون الدولى.

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع أهمية المشروع الذى تقدمت به الشركة، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتنفيذ برنامجها فى قطاع الكهرباء بما يلبى الاحتياجات والطموحات المصرية فى القطاعات التنموية والخدمية.

وخلال اللقاء، استعرض فريق شركة Terra Sola سابق خبراته وأعماله فى مجال الطاقة الشمسية بالعديد من دول المنطقة، كما قدم عرضًا حول تنفيذ مشروع من خلال كونسرتيوم شركات متعاونة معها، وذلك لتطوير قدرات الطاقة الشمسية الضوئية فى مصر بما يولد نحو 2000 ميجاوات، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل، وذلك بإجمالى استثمارات مباشرة قيمتها 3.5 مليار دولار، ويعتمد المشروع على أفضل الخبرات الأوروبية فى هذا الصدد. ومن المقترح إتمام المشروع على مرحلتين، بحيث يتم خلال المرحلة الأولى ضخ استثمار مباشر بنحو 1.4 مليار دولار، بما يحقق إنتاجًا بنحو 800 ميجاوات، على أن تتضمن المرحلة الثانية والتى سيتم خلالها ضخ 2.1 مليار دولار لإنشاء مصنع لصناعة الألوح الشمسية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير أيضًا.

وأضاف فريق الشركة أن المشروع يتضمن تأسيس وتنشيط عمل 500 شركة متوسطة وصغيرة مرتبطة بعمل المشروع بصورة غير مباشرة، فضلا عن تنمية العنصر البشرى من خلال توفير برنامج تعليمى وتدريبى لنقل المعرفة التكنولوجية لنحو 4000 طالب مصرى، وذلك علمًا بأن لديهم مدرسة مصرية تقدم البرامج الخاصة بمجالات الطاقة الشمسية.

هذا، وقد تم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على عقد لقاء آخر عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى للانتهاء من الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع حتى يتسنى البت فيه بناء على دراسة العروض الأخرى التى تقدم بها عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.