بدائل السكر والمعلبات والجبن المالح أهم أسباب الإصابة بالصداع

فيما يؤكد الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية، أن تناول أنواع معينة من الطعام قد يؤدى أيضا إلى الإصابة بنوبات الصداع، ومن أهم تلك الأطعمة هى:
1- الإسراف فى تناول الجبن المالحة كالمش والجبن القديمة والرومى، يعد من أهم أسباب الصداع، نظرا لاحتوائهم على نسب عالية من الأملاح.
2- الطعام المحفوظ والمعلب واللحوم المدخنة، قد تؤدى إلى الإصابة بالصداع، نظرا للنسب العالية التى تحتويها من الألوان الصناعية والمواد الحافظة.
>3- زيادة جرعة الكافيين عن النسبة التى اعتاد الجسم على تناولها يوميا، يعد من أهم أسباب الإصابة بالصداع.
>4- الإسراف فى تناول بدائل السكر، يعمل على إثارة الخلايا العصبية بالمخ وزيادة فرص التعرض لنوبات حادة من الصداع.
>5- أحيانا قد يؤدى تناول المشروبات والطعام المثلج -الآيس كريم- لزيادة حدة الصداع، نظرا لأنها تؤدى لانقباض الأوعية الدموية بالمخ، وهو ما ينتج ألاما شديدة ومفاجئة بالرأس.
"Health": الجفاف يسبب العديد من المشاكل.. أبرزها البدانة والصداع
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