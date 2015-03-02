أضرار الـ"فاست فوود" أو الطعام الجاهز على الصحة كثيرة، ونخص بالذكر صحة الأطفال وعلاقتها بأضرار الـ"فاست فوود".

الدكتورة تهانى على، أخصائية الجهاز الهضمى، أوضحت أن صحة الأطفال فى خطر ما دامت وجباتهم تتضمن نوعيات من الـ"فاست فوود" أو الطعام الجاهز، والمشبع بالأضرار والعناصر المفسدة للمعدة.

أضرار الوجبات الجاهزة على الأطفال

>وذكرت تهانى بعض الأضرار الخطيرة للـ"فاست فوود" على الأطفال، والتى تجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض بأنواعها، حيث تزيد الوجبات الجاهزة من الشعور بتقلصات المعدة، وعسر الهضم والمغص عند الأطفال، كما أن الإفراط فى تناولها يزيد من الشعور بالهبوط والكسل نتيجة احتوائها على كم هائل من السكريات والدهون المشبعة.

والأطفال الذين يتناولون الوجبات الجاهزة أكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ وأعراضه المؤلمة، وضعف البنية، والأنيميا ونقص عناصر الحديد والكالسويم، كما تشكو عظامهم وتعانى من التكسر وسهولة الإصابة بالتمزق.

وتابعت قائلة "فالطعام الجاهز يحتوى على مكسبات طعم كثيرة بسبب الإضافات عليه، كالكاتشب والمايونيز والمسطردة، وأنواع الصوص المختلفة، وهو ما يزيد من حالات التسمم الغذائى، وإصابة الطفل بالتلبك المعوى، والنزلات المعوية، وحالات الإسهال والإمساك المصحوبة بالغثيان".

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