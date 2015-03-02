منفذ السلوم يسمح بعبور 24 مصرية متزوجات من ليبيين بعد توقيعهن إقرارات

سمحت السلطات المصرية بمنفذ السلوم بمغادرة 24 سيدة مصرية متزوجات من ليبيين برفقة أسرهن، وذلك بعد توقيعهن إقرارات بسفرهن على مسئوليتهن الشخصية فى ظل تردى الأوضاع الأمنية المتردية على الجانب الليبى.

وقال اللواء جمال شحاتة، نائب مدير منفذ السلوم البرى فى تصريح له اليوم الأحد، إنه تم السماح بمغادرة الأسر الليبية التى كانت عالقة بالسلوم، لرفضها المغادرة بدون المصريات المتزوجات من ليبيين، حيث تم استثناء السيدات المصريات المتزوجات من ليبيين من قرار حظر سفر المصريين مع توقيعهن على إقرارات بمسئوليتهن عن قرار السفر إلى ليبيا.

وأشار نائب مدير منفذ السلوم إلى أن حركة عودة المصريين من الأراضى الليبية تسير بشكل طبيعى مع تراجع أعداد المصريين العائدين من ليبيا خلال اليومين الماضيين.