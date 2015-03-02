داعش يعدم العشرات من شباب قرية الجبة من ناحية البغدادى بالعراق

أعدم تنظيم داعش العشرات من شباب قرية الجبة من ناحية البغدادى بالعراق، حسب قناة العربية.

كانت القوات العراقية قد قتلت 21 إرهابيا من تنظيم (داعش) الإرهابى، بينهم 20 شمال شرقى مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين اليوم الاثنين فى اليوم الثالث لعملية تحرير العالم والدور وتكريت بالمحافظة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية عراقية، إن القوات المشتركة تحت علم العراق نفذوا عملية عسكرية استباقية فى منطقة سور شنات بسامراء، مما أسفر عن مقتل أحد منفذى مجزرة سبايكر المدعو "أبو الحارث" خلال عمليات تحرير تكريت.

وأشارت إلى أن عشائر المحافظة وأبناءها يتقدمون مع "الحشد الشعبى" والقوات العسكرية لتحرير مناطق المحافظة من قبضة (داعش).. وقالت إن إعلان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى، انطلاق عمليات تحرير صلاح الدين من مدينة سامراء، خطوة معبرة؛ لأنها جاءت من معقل زعيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى.