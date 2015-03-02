حركة "العقاب الثورى" الإخوانية تتبنى تفجير دار القضاء العالى

تبنت حركة تابعة لجماعة الإخوان تدعى "العقاب الثورى" عملية تفجير عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالى، عصر اليوم الاثنين.

ونشرت الحركة عبر حسابها الرسمى على "تويتر" صورة للحادث قائلة: "والقادم أقوى".

كان اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع انفجار بمنطقة وسط العاصمة أمام دار القضاء العالى، فيما أفادت مصادر طبية بسقوط قتيل وإصابة مجند واثنين آخرين.

أول فيديو لآثار انفجار قنبلة دار القضاء العالى

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مصرع شخص وإصابة مجند واثنين آخرين فى انفجار قنبلة "دار القضاء العالى"

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