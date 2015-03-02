حرس الحدود يدمر 3 عربات معدة للتفجير عن بعد فى شمال سيناء

وبنطاق الجيش الثالث الميدانى نجحت عناصر حرس الحدود فى ضبط 4 مراكب صيد محملين بكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن أكثر من 6.6 طن بمنطقة أبو رديس، والقبض على 5 من الخارجين عن القانون، وضبط عربة نقل محملة بقرابة نصف طن من نبات البانجو المخدر بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى.
وفى المنطقة الغربية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية محملتان بـ قرابة 6 آلاف قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقتى سيوة والسلوم، والقبض 2 من المهربين بمنطقة مطروح وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الطلقات و2 تليفون للاتصال بالقمر الصناعى ومبالغ مالية كبيرة.
وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط عربة بدون لوحات معدنية بمنطقة العلاقى عثر بداخلها على جهاز كشف عن المعادن وكمية من طلقات الخرطوش، وضبط 4 سيارات ½ نقل محملين بكمية كبيرة من المواد الغذائية المدعمة بمنطقتى الشلاتين والبويطى.