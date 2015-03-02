حرس الحدود يدمر 3 عربات معدة للتفجير عن بعد فى شمال سيناء

واصل رجال القوات المسلحة تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين حدود الدولة والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، حيث تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق على الشريط الحدودى برفح، وتدمير 3 عربات ¼ نقل بدون لوحات معدنية معدة للتفجير عن بعد ومحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، بشمال سيناء.

وبنطاق الجيش الثالث الميدانى نجحت عناصر حرس الحدود فى ضبط 4 مراكب صيد محملين بكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن أكثر من 6.6 طن بمنطقة أبو رديس، والقبض على 5 من الخارجين عن القانون، وضبط عربة نقل محملة بقرابة نصف طن من نبات البانجو المخدر بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى.

وفى المنطقة الغربية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية محملتان بـ قرابة 6 آلاف قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقتى سيوة والسلوم، والقبض 2 من المهربين بمنطقة مطروح وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الطلقات و2 تليفون للاتصال بالقمر الصناعى ومبالغ مالية كبيرة.

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط عربة بدون لوحات معدنية بمنطقة العلاقى عثر بداخلها على جهاز كشف عن المعادن وكمية من طلقات الخرطوش، وضبط 4 سيارات ½ نقل محملين بكمية كبيرة من المواد الغذائية المدعمة بمنطقتى الشلاتين والبويطى.