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مضاعفات التهاب الفم على مريض السكر

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مضاعفات التهاب الفم على مريض السكر مضاعفات التهاب الفم على مريض السكر
اعتناء مريض السكر بالفم والأسنان ضرورة فى ظل ارتفاع نسبة السكر فى الدم، فالفم والأسنان من أكثر أجزاء الجسم حساسية لارتفاع السكر.

التهاب اللثة ومريض السكر


>تؤكد الدكتورة علياء على أخصائية طب الفم الأسنان على أهمية اعتناء مريض السكر بصحة الفم ونظافة الأسنان، فالتهاب اللثة والأسنان مرض سهل حدوثه بين أولئك الذين يعانون من اختلال فى معدل السكر فى الدم، ولا شك أن أى التهاب فى جسم مريض السكر يزيد من ارتفاع نسبة السكر، وتزيد أضراره ومضاعفاته فضلا عن بطء شفاء الالتهاب.

مضاعفات مرض السكر


>فالالتهاب فى فم مريض السكر سهل حدوثه، وصعب شفاؤه، وطوال فترة الالتهاب، تظل نسبة السكر مرتفعة فى الجسم نتيجة شعورها بالخطر والتهديد، مما يزيد من خطورة مضاعفاته على العين وضغطها والإبصار، وعلى العظام وإمكانية الاصابة بالهشاشة، وعلى صحة القلب والقدرة الجنسية لدى الرجال.

أسنان مريض السكر


>لذا فعلى مريض السكر الاهتمام بغسل الفم بالكامل بالفرشاة، واللسان والأسنان والضروس بهدوء ودون قسوة حتى لا تنزف اللثة، مع الاهتمام بالغرغرة اليومية الصباحية للتخلص من البكتيريا المتراكمة فى الفم، وتجنب حدوث الالتهابات فى اللثة والأسنان، لضمان ثبات نسبة السكر فى الدم.

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