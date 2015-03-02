بالصور.. وجبات فندقية لـ60 ألف مريض بالمستشفيات الحكومية بالإسكندرية

وجبات فندقية بالمستشفيات الحكومية بالإسكندرية

شركة متخصصة فى إعداد الوجبات وتغليفها

مضيفات لتقديم الوجبات بالمستشفيات الحكومية

الوجبات مغلفة

بدأت مديرية الشئون الصحية من أول مارس 2015، فى تقديم خدمة متميزة تتمثل فى توزيع وجبات فندقية مغلفة على مرضى الأقسام الداخلية فى 15 مستشفى تابعة للمديرية، وكذلك على العاملين من الأطباء والتمريض والفنيين والفئات المعاونة.>وتعاقدت المديرية مع إحدى الشركات المتخصصة على توريد الوجبات جاهزة بحيث تقوم الشركة بإعداد الوجبات وطهيها عن طريق طهاة متخصصين وتتولى تغليفها وتقديمها عن طريق مضيفين ومضيفات تابعين الشركة، فى حين تتولى المستشفيات الرقابة على الأغذية المقدمة من حيث مطابقتها للمعايير من حيث المواصفات والكميات ومطابقة المواصفات والكميات.>من جانبه، أشار الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أن نظام توزيع الوجبات المغلفة يهدف أساسا إلى تحقيق رضاء المرضى والعاملين عن طريق توفير وجبات معدة ومقدمة بمستوى لائق ومطابقة للاحتياجات الغذائية وبالكميات الكافية، علاوة على ما يحققه ذلك من مردود اقتصادى نتيجة الوفر الناتج عن تقليل هدر مكونات الأغذية، وتوفير تكاليف صيانة وتجهيز المطابخ وأدوات الطعام، وتوفير العمالة لإعادة استخدامها فى مهام أخرى داخل المستشفى لسد العجز.>يذكر أن الخدمة الجديدة يستفيد منها حوالى 60 ألف مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات سنويا، وأن الشركة المتعاقدة تقوم بدفع قيمة إيجارية مقابل استغلال مطابخ المستشفيات، علاوة على التزام الشركة تجهيز وصيانة واستكمال المعدات بمطابخ المستشفيات.