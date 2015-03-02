أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وجبات فندقية لـ60 ألف مريض بالمستشفيات الحكومية بالإسكندرية

Google+ Print
بدأت مديرية الشئون الصحية من أول مارس 2015، فى تقديم خدمة متميزة تتمثل فى توزيع وجبات فندقية مغلفة على مرضى الأقسام الداخلية فى 15 مستشفى تابعة للمديرية، وكذلك على العاملين من الأطباء والتمريض والفنيين والفئات المعاونة.
>
>وجبات فندقية بالمستشفيات الحكومية بالإسكندرية- 2015-03 - اليوم السابع
>
>

وجبات فندقية بالمستشفيات الحكومية بالإسكندرية


>وتعاقدت المديرية مع إحدى الشركات المتخصصة على توريد الوجبات جاهزة بحيث تقوم الشركة بإعداد الوجبات وطهيها عن طريق طهاة متخصصين وتتولى تغليفها وتقديمها عن طريق مضيفين ومضيفات تابعين الشركة، فى حين تتولى المستشفيات الرقابة على الأغذية المقدمة من حيث مطابقتها للمعايير من حيث المواصفات والكميات ومطابقة المواصفات والكميات.
>
>شركة متخصصة فى إعداد الوجبات وتغليفها - 2015-03 - اليوم السابع
>
>

شركة متخصصة فى إعداد الوجبات وتغليفها


>من جانبه، أشار الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أن نظام توزيع الوجبات المغلفة يهدف أساسا إلى تحقيق رضاء المرضى والعاملين عن طريق توفير وجبات معدة ومقدمة بمستوى لائق ومطابقة للاحتياجات الغذائية وبالكميات الكافية، علاوة على ما يحققه ذلك من مردود اقتصادى نتيجة الوفر الناتج عن تقليل هدر مكونات الأغذية، وتوفير تكاليف صيانة وتجهيز المطابخ وأدوات الطعام، وتوفير العمالة لإعادة استخدامها فى مهام أخرى داخل المستشفى لسد العجز.
>
>مضيفات لتقديم الوجبات بالمستشفيات الحكومية - 2015-03 - اليوم السابع
>
>

مضيفات لتقديم الوجبات بالمستشفيات الحكومية


>يذكر أن الخدمة الجديدة يستفيد منها حوالى 60 ألف مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات سنويا، وأن الشركة المتعاقدة تقوم بدفع قيمة إيجارية مقابل استغلال مطابخ المستشفيات، علاوة على التزام الشركة تجهيز وصيانة واستكمال المعدات بمطابخ المستشفيات.
>
>الوجبات مغلفة - 2015-03 - اليوم السابع
>
>

الوجبات مغلفة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365