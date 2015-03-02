عطل فى منظومة الخبز الجديدة فى سيناء بسبب انقطاع الاتصالات

سادت حالة من الارتباك الشديد أفران توزيع الخبز بشمال سيناء، نتيجة فشل القائمين عليها فى العمل على أجهزة وزارة التموين الخاصة بمنظومة الخبز الجديدة، والتى بدأ تطبيقها أمس بشمال سيناء بسبب انقطاع الاتصالات منذ الصباح الباكر عن 3 مدن بالمحافظة.

وقال عدد من أصحاب الأفران، إن العمل تعطل واضطر بعض الأهالى إلى شراء الخبز بالسعر غير المدعم.

وأشار فتحى أبوحمدة مدير تموين شمال سيناء، أن 5 أرغفة هى نصيب كل مواطن من المسجلين فى البطاقات التموينية و10 ك دقيق لمن لا يرغب فى شراء الخبز، لافتا إلى أن التجربة لا تزال قيد التجربة، تم رفع استغاثة الأهالى للوزارة بشأن هذه الأعطال .