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أريكسون العالمية: مشاركتنا فى المؤتمر الاقتصادى يؤكد دعمنا للسوق المصرى

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أريكسون العالمية: مشاركتنا فى المؤتمر الاقتصادى يؤكد دعمنا للسوق المصرى أريكسون العالمية: مشاركتنا فى المؤتمر الاقتصادى يؤكد دعمنا للسوق المصرى
تشارك ان رافيا ابراهيم رئيسة اريكسون فى الشرق الأوسط، فى المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، نيابة عن هانز فاتسبرج الرئيس التنفيذي لشركة اريكسون العالمية والذي تلقى دعوة من المصرية للمشاركة فى المؤتمر، صرحت بذلك اوشيل يالسين رئيس اريكسون فى شمال شرق افريقيا.

وأوضحت يالسين فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع" على هامش المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة، ان الشركة تؤكد من خلال مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادي عن تمسكها ودعمها للسوق المصري وتوسيع حجم استثماراتها.

وأشارت يالتسن، ان اريكسون شريك للحكومة المصرية فى العديد من المجالات وأنها بدأت فى التوسع بأعمالها لقطاعات أخرى إلى جانب قطاع الاتصالات منها قطاعات الكهرباء و النقل و البنية التحتية.

وأكدت أيضاً علي تعاون الشركة مع الحكومة المصرية لدعم قطاع الاتصالات خاصة فيما يتعلق بتعاون الشركة مع مشغلي خدمات الاتصالات فى لتقديم افضل التقنيات للسوق المصري، كما تتعاون اريكسون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للاتفاق بشان توفير متطلبات خدمات الجيل الرابع التى تنوى الحكومة إطلاقها قريبا، كما تعمل الشركة مع الحكومة بشان تطوير خدمات البرودباند.

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مصر 365

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