مصدر أمنى: صافيناز رفضت المثول لقرار الضبط وهددت بالانتحار من شرفة شقتها

كشف مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" عن كواليس القبض على الراقصة صافيناز، بعد صدور أمر من نيابة العجوزة بضبطها وإحضارها، لاتهامها بإهانة علم مصر ، أن القوة الأمنية من الإدارة العامة للآداب توجهت إلى منزل صافيناز بحى الدقى فى محافظة الجيزة، وذلك بعد اختبائها بشقتها بعد نشر خبر يفيد بضبطها وإحضارها بوسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن صافيناز رفضت النزول مع القوة الأمنية، وبعد ذلك حضر وكيل أعمالها وممثل من نقابة المهن الموسيقية ومحاميها إلى منزلها، لإقناعها بالنزول مع القوة الأمنية، إلا أنها رفضت ذلك وهددت بإلقاء نفسها من شرفة شقتها.

وقال المصدر إن القوة الأمنية أقنعت وكيل أعمالها بالصعود إلى شقتها والتفاوض معها لتنفيذ أمر الضبط والإحضار.

وذكر المصدر أن صافيناز تخفت فى ارتداء نقاب وعباءة سوداء، وبعد ذلك توجهت معهم إلى النيابة العامة للتحقيق معها فى البلاغ المقدم ضدها.

الراقصة صافيناز ترتدى نقابا أثناء دخولها غرفة التحقيق فى "إهانة العلم"

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وصول الراقصة صافيناز نيابة العجوزة للتحقيق معها فى "إهانة علم مصر"

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الأمن يلقى القبض على الراقصة صافيناز بتهمة إهانة العلم المصرى (تحديث)

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بالفيديو.. نيابة العجوزة تأمر بضبط الراقصة “صافيناز” لاتهامها بإهانة العلم المصرى

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