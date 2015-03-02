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وزير التعليم يأمر بإزالة اسم "محمد مرسى" من مدرسة افتُتحت فى عهده بأسوان

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وزير التعليم يأمر بإزالة اسم "محمد مرسى" من مدرسة افتُتحت فى عهده بأسوان وزير التعليم يأمر بإزالة اسم "محمد مرسى" من مدرسة افتُتحت فى عهده بأسوان
أمر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بإزالة لوحة تحمل اسم الرئيس المعزول محمد مرسى بمدرسة اللغات التجريبية المتميزة بمنطقة سحارى بمدينة أسوان.

وكان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، توقف فجأة أثناء تحركه فى جولة بمحافظة أسوان، يرافقه فيها المحافظ اللواء مصطفى يسرى، أثناء مشاهدته لوحة افتتاحية بمدرسة اللغات التجريبية المتميزة بمنطقة سحارى بمدينة أسوان، ومكتوب فيها فى "عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية"، والتى لم يتم إزالتها منذ عهد النظام السابق للإخوان.

وكان الوزير قد تفاجأ بوجود لوحة افتتاح المدرسة ومدون عليها "فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية افتتح الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم يرافقه اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان"، وذلك فى عام 2013، وقام المعلمون صباح اليوم، قبل جولة الوزير بوضع بوسترات لإخفاء كلمة الرئيس محمد مرسى، ورفض بعض المعلمون المنتمون للإخوان إزالة اللوحة بالكامل.

وأكد الوزير، قائلاً "هنعالج الموضوع عشان ما يعملش مشاكل وهنشيل اللوحة دى".
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