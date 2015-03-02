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إرهابيون يطلقون النيران على سيارة ضابط بـ"الأمن الوطنى" فى الفيوم

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إرهابيون يطلقون النيران على سيارة ضابط بـ"الأمن الوطنى" فى الفيوم إرهابيون يطلقون النيران على سيارة ضابط بـ"الأمن الوطنى" فى الفيوم
قام إرهابيون فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بإطلاق النيران على سيارة ضابط بفرع جهاز الأمن الوطنى بمحافظة الفيوم على الطريق الدائرى وفروا هاربين دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وصرح مصدر بمديرية أمن الفيوم أن النقيب محمد ع الضابط بفرع الأمن الوطنى بالفيوم كان يستقل سيارة بالطريق الدائرى وأثناء مروره بمدخل قرية زاوية الكرادسة فوجئ بمسلحين يطلقون النيران باتجاه السيارة وفروا هاربين دون وقوع أية إصابات للضابط أو قائد السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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