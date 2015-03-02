جامعة "كيوتو" اليابانية تعتزم افتتاح مركز للعلاج بالخلايا الجذعية عام 2019

يعتزم المسئولون بجامعة "كيوتو" اليابانية، افتتاح مركز لإجراء دراسات سريرية على الخلايا الجذعية المحفزة كأحد العلاجات الهامة بواسطة الخلايا الجذعية فى عام 2019.

وكشف المسئولون أن الجناح يضم 30 سريرا لإجراء اختبارات فعالية وسلامة العلاجات على المرضى والمتطوعين.

ويهدف المستشفى المزمع افتتاحه، إلى إزاحة الستار عن بعض الأعمال الإنشائية فى فبراير المقبل، على أن يتم الافتتاح الرسمى فى سبتمبر عام 2019.

وكشف بيان لجامعة "كيوتو" عن أن مركز أبحاث الخلايا المحفزة المزمع افتتاحه، سيتم من خلاله تطبيق علاجات متطورة ومبتكرة بواسطة الجذعية وإحداث تطورات فى مجال الاكتشافات الدوائية.

وتشمل البحوث الجارية على الخلايا الجذعية فى جامعة "كيوتو"، والتى يقودها شينيا يامانكا الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 2014، كيفية تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا عصبية ونيرونات موصلات عصبية تفرز "الدوبامين" بين مرضى الشلل الرعاش الذين يعانون نقصا حادا فى مستواه بالمخ، وخلص صفائح دموية تساعد على تجلط الدم بين مرضى السيولة.