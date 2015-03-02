أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

جامعة "كيوتو" اليابانية تعتزم افتتاح مركز للعلاج بالخلايا الجذعية عام 2019

Google+ Print
جامعة "كيوتو" اليابانية تعتزم افتتاح مركز للعلاج بالخلايا الجذعية عام 2019 جامعة "كيوتو" اليابانية تعتزم افتتاح مركز للعلاج بالخلايا الجذعية عام 2019
يعتزم المسئولون بجامعة "كيوتو" اليابانية، افتتاح مركز لإجراء دراسات سريرية على الخلايا الجذعية المحفزة كأحد العلاجات الهامة بواسطة الخلايا الجذعية فى عام 2019.

وكشف المسئولون أن الجناح يضم 30 سريرا لإجراء اختبارات فعالية وسلامة العلاجات على المرضى والمتطوعين.

ويهدف المستشفى المزمع افتتاحه، إلى إزاحة الستار عن بعض الأعمال الإنشائية فى فبراير المقبل، على أن يتم الافتتاح الرسمى فى سبتمبر عام 2019.

وكشف بيان لجامعة "كيوتو" عن أن مركز أبحاث الخلايا المحفزة المزمع افتتاحه، سيتم من خلاله تطبيق علاجات متطورة ومبتكرة بواسطة الجذعية وإحداث تطورات فى مجال الاكتشافات الدوائية.

وتشمل البحوث الجارية على الخلايا الجذعية فى جامعة "كيوتو"، والتى يقودها شينيا يامانكا الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 2014، كيفية تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا عصبية ونيرونات موصلات عصبية تفرز "الدوبامين" بين مرضى الشلل الرعاش الذين يعانون نقصا حادا فى مستواه بالمخ، وخلص صفائح دموية تساعد على تجلط الدم بين مرضى السيولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365