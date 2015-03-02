المشرف على التعليم العام يتفقد سير العملية التعليمية بالوادى الجديد

قام محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بإجراء زيارة ميدانية لبعض مدارس محافظة الوادى الجديد، وذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بإجراء الزيارات الميدانية للمدارس بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العملية التعليمية أثناء اليوم الدراسى، لدورها فى عودة الانضباط إلى المدارس على مستوى الجمهورية.

ورافق المشرف على قطاع التعليم العام، خلال الزيارة صلاح محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد وكافة قيادات المديرية، كما توجه لمقر ديوان المحافظة والتقى اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد.

استهدفت الزيارة متابعة انضباط إدارة المدارس وأعضاء هيئات التدريس، والاطمئنان على وصول جميع الكتب المدرسية ليد جميع الطلاب، وكذلك متابعة تنفيذ برامج القرائية الوقائية والعلاجية ومتابعة الموقف العام للصيانة وأعمال النظافة بكافة المرافق التعليمية لهذه المدارس، كما تم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ووجود المطهرات بدورات المياه والاستعداد الجيد لاستقبال أية حالات مرضية، ومتابعة التزام المدارس بتسجيل حضور وغياب الطلاب والمعلمين فى المرحلة الثانوية على الموقع الإلكترونى للوزارة، وقد حرص خلال هذه الزيارة على متابعة التزام المدارس بتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على أبنائنا الطلاب داخل المدارس.

وتضمنت الزيارة بعض مدارس إدارة الخارجة التعليمية منها مدرسة ناصر الثورة الابتدائية، ومدرسة الشهداء الإعدادية المشتركة، ومدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، ومدرسة بورسعيد الإعدادية، ومدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة، وقد وجه سيادته الشكر للسيد الأستاذ ناصف أنيس محمد مدير مدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة لما لاحظه من انتظام المدرسة وتنفيذ الأنشطة الجادة للطلبة والطالبات بالمدرسة .

واختتم الزيارة بتفقد المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة لمتابعة القافلة التعليمية المتواجدة بالمحافظة من يوم الخميس 26/2/2015 التى تضم 24 خبيرا فى المناهج التعليمية، وقام بمنحهم شهادات تقدير، تقديرًا لمجهوداتهم فى إنجاح القافلة التعليمية بالوادى الجديد، كما قام بتوجيه الشكر لقيادات المديرية لما بذلوه من جهد لتسهيل المهمة وتذليل العقبات وحسن الاستقبال للقوافل التعليمية.